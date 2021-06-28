عاجل… أسعار النفط عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين مع ترقب نتائج اجتماع “أوبك+” الذي سينعقد يوم الخميس، وسط توقعات باتخاذ قرارات بزيادة المعروض بدءًا من أغسطس.

ويتوقع المحللون لدى “أو سي بي سي بنك” اتفاق “أوبك+” على زيادة المعروض من الخام بمقدار 250 ألف برميل يوميًا بداية من أغسطس، بحسب وكالة “رويترز”.

فيما يرى المحللون في “إيه إن زد” و”أي إن جي” أن “أوبك+” ستتفق على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميًا.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أغسطس عند 76.13 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما استقرت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس عند 74.05 دولار للبرميل.