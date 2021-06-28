إصابات كورونا العالمية تتجاوز 181.8 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 181 مليوناً و865 ألفاً و998 إصابة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و938 ألفا و862 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 166 مليونا و385 ألفا و636 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات.

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ثلاثة ملايين و726929 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 90762 وفاة.

فيما سجّلت الهند 46148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 979 وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الهندية إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 30.27 مليونا، في حين بلغ إجمالي الوفيات 396730.

وسجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مبينةً أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 91753 حالة، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.