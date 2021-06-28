“الحبوب”: اكتمال المراحل النهائية لتخصيص قطاع ‏مطاحن الدقيق

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، المهندس ‏عبدالرحمن الفضلي، أن المؤسسة استكملت بنجاح المرحلة ‏النهائية من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، “الذي سيشكل ‏ملامح تاريخية وجديدة في الأمن الغذائي بالمملكة وسيسهم في ‏تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية”.‏

وأشار الفضلي، خلال ترؤسه الجلسة الـ191 لمجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب ‏أمس (الأحد)، ‏إلى أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة بتوفير سلعة القمح عن ‏طريق طرح المناقصات العالمية، وطرح مناقصة خاصة ‏بالمستثمرين السعوديين بالخارج، بالإضافة لشراء القمح المحلي ‏من المزارعين، وذلك بهدف دعم المخزونات الاستراتيجية والتي ‏تشكل أهمية قصوى في مجال الأمن الغذائي‎.

واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، ومن ‏ضمنها تعيين مراجع لحسابات المؤسسة، واعتماد الحساب ‏الختامي للمؤسسة للعام المالي 1441-1442هـ (2020م)، ‏وتقرير عن استيراد ومبيعات القمح للعام (2021)، وآخر ‏المستجدات لبرنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، ‏إضافة إلى إسناد استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص، والمواضيع ‏الأخرى المدرجة بجدول الأعمال‎.