“الحبوب”: اكتمال المراحل النهائية لتخصيص قطاع ‏مطاحن الدقيق

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن المؤسسة استكملت بنجاح المرحلة النهائية من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، “الذي سيشكل ملامح تاريخية وجديدة في الأمن الغذائي بالمملكة وسيسهم في تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية”.
وأشار الفضلي، خلال ترؤسه الجلسة الـ191 لمجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب أمس (الأحد)، إلى أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة بتوفير سلعة القمح عن طريق طرح المناقصات العالمية، وطرح مناقصة خاصة بالمستثمرين السعوديين بالخارج، بالإضافة لشراء القمح المحلي من المزارعين، وذلك بهدف دعم المخزونات الاستراتيجية والتي تشكل أهمية قصوى في مجال الأمن الغذائي.
واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، ومن ضمنها تعيين مراجع لحسابات المؤسسة، واعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي 1441-1442هـ (2020م)، وتقرير عن استيراد ومبيعات القمح للعام (2021)، وآخر المستجدات لبرنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، إضافة إلى إسناد استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص، والمواضيع الأخرى المدرجة بجدول الأعمال.