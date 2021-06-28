قتل امه في القصور .. الداخلية الكويتية تطيح بسوري قتل رجل أمن حرر له مخالفة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، وفاة رجل أمن من مرتبات الإدارة العامة للمرور أثناء تأدية عمله، وتم ضبط الجاني من قبل الجهات الأمنية المختصة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

وفي التفاصيل، أقدم وافد من الجنسية السورية (19 عاما) على قتل أمه الكويتية في منطقة القصور طعنا وهي من مواليد 1967، ولدى قيام أحد رجال المرور بتحرير مخالفة مرورية له، قام بقتل شرطي المرور طعنا بمنطقة المهبولة وسرق السلاح الناري الخاص به، وفر هاربا.

وقد عُثر على شرطي المرور مقتولاً بجانب دوريته في منطقة المهبولة صباح اليوم، وتوفي متأثراً بالطعنات التي تعرض لها.

وترددت أنباء عن أن السوري الذي قتل أمه في منطقه القصور هو نفسه الذي قتل شرطي المرور بالمهبولة بعد مطابقة تصوير حصل عليه رجال الأمن، وكذلك تصوير دورية الإسناد وتصوير أحد الشهود.

حيث حدثت أولا واقعة قتل أمه وبعدها انتقل الى المهبولة وقتل الشرطي والذي كان موزعا نقطة ثبوت عند أحد دوارات منطقة المهبولة.