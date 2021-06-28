التنمية الزراعية يكشف عن تمويل قروض زراعية بقيمة تجاوزت 750 مليون ريال

‏وافق مجلس إدارة ‎صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه المنعقد اليوم الإثنين برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي على تمويل قروض زراعية بقيمة تجاوزت 750 مليون ريال، وذلك في إطار دعم الصندوق للقطاع الزراعي في جميع مجالاته.

‏شملت الموافقات قروضاً تنموية لصغار المزارعين وقروضاً تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن ومسالخها الآلية، وتربية الأسماك. والصناعات التحويلية للتمور ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية، وكذلك تمويل استيراد المنتجات الزراعية بالشراكة مع البنوك.

‏كما ناقش مجلس إدارة الصندوق التقرير السنوي للجنة المراجعة والمخاطر للعام المالي المنصرم (2020م)، واعتمد المجلس سياسة وحدود تحمل المخاطر للصندوق وهما جزء أساسي من إدارة الحوكمة للمساعدة على الموازنة بين التهديدات والفرص والسعي لتحقيق أهداف الصندوق.