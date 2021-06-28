ارتفاع الواردات السلعية إلى 49.1 مليار ريال

بلغت واردات السعودية السلعية خلال شهر أبريل الماضي نحو 49.1 مليار ريال بارتفاع قدره 17% مقارنة بشهر أبريل من عام 2020.

وانخفضت الواردات السعودية من السلع بنحو 1.58 مليار ريال وبنسبة 3% مقارنة بشهر مارس 2021، وذلك حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويعود ارتفاع واردات المملكة خلال شهر أبريل 2021 إلى ارتفاع وارداتها من “عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة” بنسبة 13%، وارتفاع وارداتها من “آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها” بنسبة 23%، كما ارتفعت وارداتها من “لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة وغيرها” بقيمة 1.87 مليار ريال.

وتعتبر الصين الشريك الرئيسي للمملكة في التجارة السلعية خلال شهر أبريل 2021، حيث تصدرت قائمة الدول الموردة للسعودية، بنحو 9.17 مليار ريال وبنسبة 19% من إجمالي قيمة الواردات.

وجاء كل من الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في المركزين الثاني والثالث بحصة 10% و8% على التوالي، كما جاءت الهند واليابان وألمانيا وكندا وإيطاليا وهولندا وفرنسا ضمن أهم الدول الموردة للسعودية.