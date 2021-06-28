“التنمية الاجتماعية” يرفع نصيب الفرد في تمويل الأسرة لـ3 آلاف ريال

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، عن تعديل نصيب الفرد في شروط تمويل الأسرة، ليصبح 3 آلاف ريال بدلاً من ألفي ريال.

وذكر البنك في تغريدة له بموقع التواصل “تويتر”، أنه قام بتعديل نصيب الفرد ضمن شروط تمويل الأسرة، أحد منتجات التمويل الاجتماعي، تمكيناً للأسر بالاستفادة من البرامج التمويلية.

يقدم بنك التنمية الاجتماعية حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شريحة هامة من المواطنين وهم ذوو الدخل المنخفض حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.

ويتيح البنك استخدام أداة تفاعلية تمكن المواطن من تحديد التمويل المناسب له.

ونصيب الفرد هو ما يتم احتسابه بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد أسرته.