الأمير سعود بن طلال يستقبل سمو سفير سلطنة عمان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لخدمات المستفيدين وتجربة العميل والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي، فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى المملكة، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وفرص تعزيز الشراكة بين المملكة وسلطنة عمان وسبل دعمها وتنميتها.

ويأتي هذا اللقاء بين الجانبين في إطار مواصلة الجهود لتعزيز وتنمية التعاون بما يحقق النمو والتقدم في المجال الإسكاني بين البلدين.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل استقبل في وقت سابق معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان الشقيقة الدكتور خلفان الشعيلي، الذي زار المملكة واطلع على التجربة الناجحة لقطاع الإسكان وتطوير المدن في المملكة، كما زار عدداً من الجهات الحكومية مثل (الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، والهيئة العامة للعقار) واستعرض مبادرات وبرامج تلك الجهات، كما زار مركز سكني الشامل وضاحية الجوان – إحدى الضواحي السكنية الكبرى التابعة لبرنامج سكني – واطلع على التجربة السعودية في الضواحي السكنية، مشيدًا بالتصاميم الهندسية والبنية التحتية للمشاريع السكنية والخدمات والمرافق العامة التي توفرها الضواحي للمستفيدين.