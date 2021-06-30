إنقاذ حياة طفل ابتلع “مغناطيس ألعاب” بمكة المكرمة

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة طفل غير سعودي يبلغ من العمر سنتين ابتلع أربع حبات من “مغناطيس ألعاب الأطفال” في المنزل.

وأبان قائد الفريق الطبي الدكتور تركي رشاد، أن الطفل قد “ابتلع المغناطيس وحضر إلى قسم حوادث الأطفال في اليوم التالي من إبتلاعه “للمغناطيس” أي بعد 24 ساعة وهو يشكو من آلام في البطن وقئ متكرر وعند معاينته من قبل الفريق الطبي لقسم جراحة الأطفال الدكتور عمر عبدالهادي، والدكتور إبراهيم السلمي، إضافة إلى عمل الأشعة والفحوصات اللازمة تبين وجود أجسام غريبة صغيرة الحجم في أسفل البطن.

وفي سياق متصل، أبان الدكتور تركي رشاد، أن من خلال الفحص تبين أيضا وجود علامات التهاب وانتفاخ في الأمعاء، نتج عنه الاستفراغ المستمر لدى الطفل مما أدى الى إجراء عملية مستعجلة للمريض والتأكد من وجود خمس ثقوب في الأمعاء، وتم استخراج المغناطيس من الأمعاء وإنقاذ حياة الطفل ويخضع حاليا تحت الرعاية الطبية اللازمة.

ونوه بخطورة إحضار مثل هذه الألعاب للأطفال، مؤكداً أن تأخر اكتشافها وعلاجها في حال ابتلعها الطفل قد يؤدي بحياته.

من جهته أشار المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي، أن هذه العملية سابقة في نجاحها، مثمناً جهود الفريق الطبي المكون من قسم جراحة الأطفال والتخدير وقسم العمليات وقسم الأشعة، معرباً أن هذا الإنجاز يعد مفخرة لأهالي مكة، وكل وذلك بفضل من الله ثم بفضل الإمكانات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة المقدسة لخدمة المواطنين وزوار بيت الله الحرام.