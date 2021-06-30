نجاد يسخر من تصريحات خامنئي : “سخيفة ومضحكة”

شنّ الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، اليوم الأربعاء، هجوما على المرشد علي خامنئي، من دون الإشارة له، حيث وصف تصريحاته بشأن حجم المشاركة بالانتخابات الرئاسية، بالـ “سخيفة والمضحكة”.

وفي مقطع فيديو تداولته مواقع إخبارية إيرانية، قال نجاد :” إنه يأسف لكل من يقول إن الانتخابات الرئاسية كانت نصراً كبيراً”.

وأضاف أن المرء يأسف على الدولة أولاً ثم على نفسه، والشخص الذي يقول إن الانتخابات كانت نصراً عظيماً.

تصريحات نجاد جاءت في الوقت الذي تحدث فيه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عن ” الانتصار” في الانتخابات الرئاسية، حيث قال خامنئي: إنه يعتقد أن هذه الانتخابات كانت ملحمية حقًا ونزيهة.

كما اتهم محمود أحمدي نجاد، في مقطع الفيديو، قادة الجمهورية الإسلامية بالتخلي عن الشعب.

وفي رده على المشاركة الشعبية في الانتخابات قال :” وضعتم الشعب جانبًا وهذه أكبر هزيمة”.