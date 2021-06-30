محامية أمريكية: الحوثي يسلك نهج حزب الله اللبناني في اعتماده على المخدرات لإطالة الحرب

أدانت المحامية الأمريكية والمختصة في شؤون الأمن القومي إيرينا تسوكرمان سياسة وسلوك مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن.

وأضافت أن أسلوب مليشيات الحوثي يتطابق مع حزب الله اللبناني، الذي يتبع بدوره قيادات إيران مباشرة، ويعتمد النموذج بشكل كبير على الاتجار بالمخدرات وأشكال أخرى من الجرائم.

وأوضحت أن المليشيا نسخة من حزب الله كشكل من أشكال جمع الأموال لهدف إطالة الحرب والإرهاب”.

وأكدت في الندوة الحقوقية المنعقدة في مركز المؤتمرات بمدينة جنيف السويسرية أن مليشيات الحوثي والعشائر التابعة لها تنهب السلال الغذائية ويهاجمون الخزائن اليمنية بحثاً عن مكاسب شخصية ومكاسب تتعلق بإيران.

ونوهت أن انتشار المخدرات من قبل مليشيات الحوثي تسببت في تدمير المجتمعات والاقتصادات المحلية.

وتابعت في حديثها: إن المليشيات الحوثية تعتمد على المخدرات وترويجها في سبيل التجنيد لمن يقعون فريسة سهلة أمامهم الذين يصبحون بعد ذلك مدمنين ويتجاهلون مصالحهم الخاصة ويستخدمون هذه الوسيلة للابتزاز في التجنيد.