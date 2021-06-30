برشلونة يستضيف ريال مدريد في “الكلاسيكو” الأول في الموسم الجديد

كشف جدول الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2021-2022، والذي تم نشره اليوم الأربعاء، عن استضافة فريق برشلونة لمباراة “كلاسيكو” الدور الأول أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويستضيف ملعب كامب نو مباراة القمة بين الفريقين في 24 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في المرحلة العاشرة من المسابقة، فيما تقام مباراة الإياب في ملعب “سانتياجو برنابيو” في 20 من مارس (آذار) من العام المقبل.

ولم يتبق سوى انتظار معرفة مدى قدرة برشلونة، والذي سيبدأ موسمه بمواجهة ريال سوسيداد في نهاية الاسبوع ما بين يومي 14 و15 أغسطس (آب) المقبل، على الاحتفاظ بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني بنهاية يونيو (حزيران) الجاري.

ولم يقرر بعد ميسي الالتزام بعقد جديد مع برشلونة، لكن رئيس النادي خوان لابورتا أكد ثقته في التوصل إلى اتفاق.

على الجانب الأخر، سيفتتح ريال مدريد موسمه بمواجهة تجمعه بديبورتيفو آلافيس خارج ملعبا، كما طلب الفريق إقامة مباراة أخرى خارج ملعبه في بداية الموسم الجديد، وذلك لفتح المجال أمام إنهاء أعمال التطوير في ملعب سانتياغو برنابيو، الأمر الذي يعني أن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي سينتظر وقتا طويلا بعض الشيء لخوض أول مباراة له في ملعب الفريق منذ عودته إليه.

وسيبدأ أتلتيكو مدريد حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة خارج أرضه تجمعه بفريق سيلتا فيغو.

وسيستضيف ريال مدريد أول مباراة ديربي للعاصمة أمام أتلتيكو مدريد هذا الموسم، حيث سيقام في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فيما ستكون مباراة الدور الثاني والتي من المحتمل أن تكون مواجهة حاسمة في الصراع على اللقب في الثامن من مايو (أيار) المقبل.

وسيختتم برشلونة موسمه بمواجهة تجمعه على ملعبه مع فياريال، فيما يستضيف ريال مدريد فريق ريال بيتيس، بينما يسافر أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال سوسيداد.

وشهد اليوم الأربعاء أيضا تحديد موعد المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا، والتي ستقام في ملعب “لا كارتوجا” في إشبيلية يوم 23 من أبريل (نيسان) من العام المقبل.

وباستثناء آخر مرحلتين، فقد تم إقامة مباريات موسم 2021-2020 بدون حضور جماهيري، وذلك بسبب التأثير المستمر لأزمة فيروس كورونا المستجد.

كانت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس قد أكدت أوائل الشهر الجاري، أن الجماهير سيسمح لهم بالعودة إلى المباريات في الموسم الجديد، وذلك رغم ظهور سلالة “دلتا” الجديدة لفيروس كورونا في أوروبا الأمر الذي قد يوقف تلك المساعي.

كان خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، قد أعرب الأسبوع الماضي، عن أمله في عودة الجماهير لملء الملاعب بحلول شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأوضح تيباس في 23 يونيو (حزيران) الماضي: “أعتقد أننا يمكننا أن نبدأ الموسم بنسبة 60 بالمئة من سعة الملاعب، بعض المناطق في إسبانيا سيكون لديها أكثر والبعض سيكون أقل، لكن مع حلول نوفمبر المقبل أو ديسمبر، يجب أن نصل إلى نسبة 100%”.

مباريات الجولة الأولى في موسم 2021-2022 بالدوري الإسباني

برشلونة × ريال سوسيداد

قادش × ليفانتي

سيلتا فيجو × أتلتيكو مدريد

ديبورتيفو آلافيس × ريال مدريد

إلتشي × أتلتيك بلباو

أوساسونا × اسبانيول

ريال مايوركا × ريال بيتيس

إشبيلية × رايو فاليكانو

بلنسية × خيتافي

فياريال × غرناطة