ظهور ” عبدة الشيطان”.. أحد الأفراح ينتهي بكارثة بمحافظة مصرية

انتهى فرح بكارثة فى محافظة الدقهلية شمال العاصمة المصرية القاهرة، حيث ظهرت مشاهد صادمة لعبدة الشيطان وطفايات حريق وأنابيب بوتاجاز.

وتسبب ظهور الشباب بمشاهد غريبة لم يعتدها أصحاب القرية بالمحافظة المصرة في إصابة العشرات ووفاة فتاة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فقد بدأ الحفل باجتماع الأقارب وأهل القرية بمنزل العروس وسرادق الزفة، وعلت أصوات الأغانى الشعبية فى المكان والتى ظل يتراقص عليها عدد كبير من الحضور.

وقد فوجئ الحضور خلال الاحتفال بدخول مجموعة من الشباب بملابس سوداء، وهم عراة من الأعلى ليقدموا عرض “عبدة الشيطان”، استخدموا فيه أنابيب الغاز وطفايات الحريق لإطلاق الدخان، برقص هيستيرى تعجب له كل من فى الزفة.

وانطلقت إحدى الأنابيب من يد أحد الشباب المشاركين فى عرض “عبدة الشيطان”، لتصطدم بشكل عشوائى فى رأس فتاة وتتسبب فى وفاتها وإصابة أخرى، وحينها تحول الفرح كله إلى صراخ وبكاء.