ترامب يحتل المرتبة الرابعة بين أسوأ الرؤساء الأمريكيين

بحسب التصنيف الرئاسي لـ C-SPAN لعام 2021، احتلّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرتبة الرابعة من بين أسوأ الرؤساء الأمريكيين.

وشمل مسح C-SPAN ، الذي أجري لأول مرة في عام 2000، 142 مؤرخا وأستاذا ومراقبين محترفين آخرين للرئاسة الذين منحوا جميع الرؤساء السابقين درجات من 1 إلى 10 في خصائص قيادية مختلفة متعددة. ثم يتم حساب متوسط ​​النتائج لجدولة النتيجة.

وقد حصل ترامب على 312 درجة، مما منحه تصنيف 41 ووضعه فوق الرؤساء السابقين فرانكلين بيرس وأندرو جونسون وجيمس بوكانان.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها ترامب في القائمة، حيث تم إصدار الاستطلاع الأخير في عام 2017 عندما كانت فترة ولايته قد بدأت للتو.

الرئيس الأسبق باراك أوباما حصل على 664 درجة، مما جعله يحتل المرتبة العاشرة في الترتيب.

كما ارتفع ترتيبه بمرتبتين، مما جعله يتفوق على سلفيه المباشرين، الرئيسين السابقين جورج دبليو بوش وبيل كلينتون، اللذين احتلا المرتبة 21 و19 على التوالي.