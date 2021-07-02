توقعات طقس الغد.. شديد الحرارة على هذه المناطق بالمملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لطقس غد السبت في المملكة 23/ 11/ 1442 الموافق 3 يوليو الجاري.

وقال المركز، إنه يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض.

وشملت التوقعات، نشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقة الرياض، كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.