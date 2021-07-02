لبنان.. ضبط  شبكة لتصنيع المخدرات وتهريبها لدول الخليج

تمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من ضبط أفراد شبكة مؤلفة من لبنانيين وسوريين، تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الخليج.

وبحسب البيان الصادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الجمعة، فإن مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من توقيف أفراد شبكة تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الخليج، حيث سُلمت المضبوطات، ووبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الشبكة.

وتقوم القوى الأمنية اللبنانية بمكافحة آفة المخدرات في لبنان، ومكافحة عمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.