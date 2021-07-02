موعد خضوع راموس للكشف الطبي في سان جيرمان

حسم باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقده مع الإسباني سيرجيو راموس، وذلك من أجل أن يكون تدعيم جديد للفريق العاصمي، بداية من الموسم المقبل.

رحل راموس، 35 عاما، عن صفوف ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد نهاية عقده مع الفريق، لكي يسدل الستار على مسيرة استمرت 16 موسما.

وذكرت سكاي سبورتس، أن سيرجيو راموس من المتوقع أن يخضع للكشف الطبي رفقة سان جيرمان، اليوم الجمعة، أو غداً السبت، وذلك من أجل إكمال إنتقاله للفريق الفرنسي.

ومن المتوقع أن يقوم الدولي الإسباني بالتوقيع على عقد لمدة موسمين، مع تحصله على راتب يصل إلى (12 مليون يورو).

وانضم راموس إلى ريال مدريد من إشبيلية في صيف 2005، وفاز بـ22 لقباً مع الفريق الإسباني، من بينهم لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وسيكون راموس، هو الصفقة الرابعة للنادي الباريسي، وذلك بعد التعاقد مع فينالدوم، وحسم التعاقد مع جيانلويجي دوناروما، وأشرف حكيمي.