السعودية توزع أكثر من 36 طنًا من السلال الغذائية في عدد من مديريات حضرموت

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 36 طنًا و 915 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأيتام والنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مديريات القطن وتريم والشحر بمحافظة حضرموت اليمنية، استفاد منها 2.415 فردًا بواقع 345 أسرة.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.