محافظة إيرانية بدون مستشفيات.. والمقابر مكتظة بجثث كورونا

تعاني محافظة بلوشستان في إيران من إهمال غير مسبوق من قبل الحكومة الإيرانية، ما تسبب في ارتفاع ضحايا وباء كورونا.

الإعلامي الإيراني ماجد العباسي كشف عن حقائق صادمة تعيشها المحافظة، حيث كتب على حسابه في تويتر: ” محافظة بلوشستان الإيرانية تعيش كارثة حقيقية بسبب الإهمال الرسمي إثر جائحة كورونا، مضيفا أن المستشفيات ليست لديها أسرّة فارغة

وأوضح أن معظم مدن المحافظة ليس فيها مستشفيات، إضافة إلى انقطاع الماء والكهرباء لساعات طويلة.

كما تم تسجيل عشرات الضحايا يوميا بالمحافظة و المقابر مليئة بالناس، منوها أن وزير الصحة والمسئولين لا يردون على شكاوى أو مطالب المواطنين.