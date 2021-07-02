تمثل المجموعة الأولى «رجال».. التدريب التقني يعلن مواعيد المقابلات للوظائف التدريبية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مساء اليوم، نتائج فرز بيانات المتقدمين على المسابقة الوظيفية التدريبية رقم 390.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إنه يمكن معرفة نتائج فرز بيانات المتقدمين على المسابقة الوظيفية التدريبية رقم 390 عبر موقع التدريب التقني.

وأكدت تحديد مواعيد حضور الاختبار المحوسب والمقابلة الشخصية، ابتداء من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 8 مساءً من تاريخ 25 /11 /1442 إلى 04 /12 /1442 هـ حسب الموعد المحدد أمام اسم كل متقدم، علماً بأن مقر المقابلات الشخصية والاختبار بالكلية التقنية للبنين بالرياض الواقع بحي صلاح الدين.

وعلى جميع المرشحين لحضور الاختبار والمقابلة إحضار المستندات التالية:

إشعار التقديم (الطلب الإلكتروني) على المسابقة رقم (390).

صورة من المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة مع إحضار الأصل للمطابقة والتصديق.

صورة من السجل الأكاديمي مع إحضار الأصل للمطابقة والتصديق.

صورة من معادلة الشهادة (للشهادات من خارج المملكة فقط) أو قرار ابتعاث لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لإعداد المدربين التقنيين.

صور من شهادات الدورات التدريبية ويجب أن يكون تاريخها بعد تاريخ الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، وتكون مصدقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة. (التدريب الأهلي بالمؤسسة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي)، مع إحضار الأصل للمطابقة والتصديق.

صورة من الخبرات العملية موضح بها (مسمي الوظيفة والمهام التي تزاولها مع تحديد تاريخ بداية ونهاية الخبرة) ويجب أن تكون مصدقة من إدارة شؤون الموظفين أو الموارد البشرية في الجهة مع إرفاق سجل التأمينات الاجتماعية للخبرات الصادرة من القطاع الخاص، وتحتسب الخبرات بعد المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فقط.

صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول مع الأصل للمطابقة والتصديق.

صورة شخصية واحده ملونه حديثة.

ملاحظات مهمة لجميع المتقدمين:

سيتم استبعاد المتقدم من إجراء المقابلة الشخصية ومن المسابقة في حال عدم اجتياز الاختبار.

أهمية انطباق شروط شغل الوظيفة على المتقدم مع مؤهلات المرشح من ناحية (المؤهل، مسمى التخصص، التقدير، الخبرة والخ) وسيتم استبعاد كل من يحضر للاختبار والمقابلة ممن لم يحقق جميع الشروط المعلنة للوظيفة المتقدم عليها او عدم احضار جميع المستندات المطلوبة.

سيتم استبعاد المتقدمين الحاصلين على مؤهلات عن طريق الانتساب أو انتظام جزئي أو التعليم عن بعد من دخول الاختبار أو المقابلة الشخصية.

إحضار وثيقة التخرج وقت الحضور للمقابلة شرط أساسي لإكمال اجراءات التقديم، ولا تكفي إفادة التخرج.

الحصول على معادلة الشهادة (لخريجي الجامعات غير السعودية)، وقت الحضور للمقابلة متطلب أساسي لإكمال إجراءات التقديم، ولا يكفي مشهد تقديم طلب المعادلة للوزارة، أو الحصول على قرار ابتعاث لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لإعداد المدربين التقنيين.

حضور الاختبار والمقابلة الشخصية لا يعني انطباق شروط شغل الوظيفة على المتقدم، حيث سيتم تدقيق وفحص جميع البيانات من قبل اللجنة الرئيسية.

لن يتم استقبال أي مرشح يحضر في غير الموعد المحددة في الإعلان.

إحضار شهادة اختبار التوفل أو ما يعادلها للمتقدمين على الوظائف التي تتطلب ذلك على ألا يتجاوز تاريخها مدة تزيد عن سنتين.

يتطلب من المتقدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامة واستخدام تطبيق توكلنا.