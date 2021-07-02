إسقاط طائرة انتحارية حوثية بمأرب.. وخسائر فادحة بالأرواح والعتاد في صفوف المليشيا

كبّدت قوات الجيش اليمني مدعومة بقوات التحالف بقيادة المملكة، مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وبحسب ما أكده المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية فقد قتل وأصيب العديد من عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بنيران أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات حوثية في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح، وألحقت بالمليشيا الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأوضح أن دفاعات الجيش أسقطت طائرة انتحارية مسيّرة تابعة للمليشيا الإيرانية أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة صرواح.