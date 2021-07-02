مسؤول سوداني: حميدتي يستحق جائزة نوبل للسلام

ثمن والي ولاية شمال دارفور ، نمر محمد عبدالرحمن الأدوار الكبيرة التي بذلها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو مضيفا أن حميدتي يستحق جائزة نوبل للسلام لدوره تجاه تحقيق السلام الشامل بالسودان.

وقال نمر خلال زيارته لقوات الدعم السريع قطاع الفاشر: لابد من الإشادة بالجهود التي ظل يضطلع بها النائب الأول وانحيازه للشعب السوداني وصولاً للتغيير ودوره الفاعل في تحقيق السلام بالبلاد واضاف لولا تفانيه وإخلاصه وصبره ووطنيته لما تحقق سلام جوبا.

من جهته أكد ممثل قائد قوات الدعم السريع قطاع الفاشر مقدم حقوقي فتحي محمد أحمد جاهزية القوات للعمل حتى يتحقق الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع بجانب تنفيذ كافة موجهات حكومة الولاية الرامية لحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي.