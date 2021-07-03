كوبا أمريكا: بيرو تسقط باراغواي وتتأهل للمربع الذهبي

واصل منتخب بيرو انطلاقته الناجحة في النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا، بفوزه على باراغواي 4-3 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 3-3، في أولى مباريات دور الثمانية للبطولة.

حجز المنتخب البيروفي مقعده بجدارة في المربع الذهبي للبطولة، ويلتقي الفريق في المربع الذهبي مع البرازيل.

وكان منتخب باراغواي البادئ بالتسجيل في الدقيقة 11 عن طريق غوستافو غوميز، ولكن منتخب بيرو رد بهدفين متتاليين سجلهما جانلوكا لابادولا، في الدقيقتين 21 و40.

وازداد وضع منتخب باراغواي سوءاً في نهاية الشوط الأول، حيث طرد لاعبه غوستافو غوميز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط، لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ورغم النقص العددي في صفوفه خلال الشوط الثاني، كان منتخب باراغواي أفضل من منافسه البيروفي، وسجل هدف التعادل عن طريق جونيور ألونسو في الدقيقة 54.

وظل التعادل بين الفريقين قائماً، حتى سدد يوشيمار يوتون كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لترتطم الكرة باللاعب البديل روبرت روخاس، وتغير اتجاهها لتستقر في المرمى على يمين الحارس.

وفيما بدا هذا الهدف هو هدف الفوز، تعرض أندري كاريو نجم منتخب بيرو للطرد في الدقيقة 85 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ومع تساوي كفة الفريقين في الدقائق الأخيرة بعد طرد كاريو، نجح منتخب باراغواي في خطف التعادل الثمين بهدف سجله غابرييل أفالوس في الدقيقة 90، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة دون وقت إضافي، طبقاً لنظام البطولة.