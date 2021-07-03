“سادة البحار”.. مصر تعزز حدودها الغربية بحرا وجوا بقاعدة 3 يوليو

انضمت قاعدة “3 يوليو” البحرية في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح، إلى منظومة القواعد البحرية المصرية، لتمثل نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، ولمجابهة أي تحديات ومخاطر بالمنطقة.

ويأتي افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاعدة “3 يوليو” البحرية في إطار احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن قاعدة “3 يوليو” هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

وأضاف راضي أن القاعدة تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

وأكد خبراء استراتيجيون ومختصون بملف الأمن القومي أن قاعدة 3 يوليو المطلة على البحر المتوسط تشكل إضافة جديدة ومهمة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، لاسيما مع تزايد التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري والعربي، وأبرزها الجماعات الإرهابية والمرتزقة والهجرة غير الشرعية، فضلا عن تعزيز الأمن البحري وثروات البحرين الأحمر والمتوسط.

ولفت الخبراء إلى أن القاعدة البحرية الجديدة تأتي ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية والقوات المسلحة المصرية عموما.

ويقول اللواء أركان حرب عادل محمود العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن “قاعدة 3 يوليو تأتي على بعد 70 كيلو متر فقط تقريباً من الحدود الغربية بين مصر وليبيا، وافتتاحها اليوم دعم لقدرات الدولة المصرية لتحقيق الأمن القومي، ليس فقط المصري، ولكن العربي عموماً”.

وأوضح العمدة أن في حديث خاص لموقع “سكاى نيوز عربية” أن تأسيس القاعدة العسكرية تأكيد لقوة مصر، ورسالة ردع جديدة توجهها مصر لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري، ودليل للتأكيد على السيطرة والهيمنة المصرية الكاملة على سواحلها ومياهها الاقتصادية الخالصة، في ظل الثروات البحرية التي يستوجب تأمينها بأعلى مستويات الكفاءة والقدرة القتالية.

وتقع قاعدة 3 يوليو العسكرية في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر قرب الحدود الليبية.

شارك في مراسم الافتتاح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وقاعدة 3 يوليو، هي أكبر قاعدة عسكرية مصرية “جو بحرية” تطل على البحر المتوسط في منطقة جرجوب قرب الحدود الليبية.

وتعد هذه القاعدة العسكرية من أهم القواعد المصرية في المنطقة الغربية، حيث يتمثل البعد الاستراتيجي لقاعدة “جرجوب” في تأمين المنطقة الاقتصادية من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، ومع حدود دولة ليبيا.

ويأتي بناء هذه القواعد في إطار خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية، وهذه القواعد ستكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط.