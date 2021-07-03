الصحة: لا ضرر في تطعيم المتعافين من كورونا بعد شهرين من الإصابة

نصحت وزارة الصحة بتأجيل تلقي التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لمن سبقت لهم الإصابة بالعدوى، حتى 6 أشهر من التعافي، إلا أنها أعلنت أنه لا ضرر من تلقي جرعة اللقاح قبل انقضاء الأشهر الـ6.

وقالت: بشكل عام يُكتفى بجرعة واحدة من لقاح فايروس كورونا لمن سبق لهم أن أصيبوا بـ«كوفيد-19» وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي.

وكشفت «الصحة» أنه لا يوجد ضرر من تلقي جرعة اللقاح للمتعافين بعد مرور شهرين من الإصابة، مفيدة بأنه ينبغي استكمال جرعات اللقاح للحصول على المناعة الكافية في حال عدم وجود نتيجة إيجابية للإصابة بالفحص المخبري PCR مسجلة في التطبيقات الرسمية.

يذكر أن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، كان قد كشف في وقت سابق ضرورة تلقي المتعافين من كورونا جرعة واحدة لتعزيز المناعة من العدوى، إذ فرّق بين المناعة المتحققة من العدوى الأصلية لفايروس كورونا، وبين المناعة ضد متحورات كورونا، إذ إن الأولى تتحقق بعد التعافي من الإصابة، بينما الأخرى تستلزم التطعيم بجرعة من اللقاح المضاد لكورونا.