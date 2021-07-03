إيران تخشى الدخول في موجة وبائية خامسة.. متحوّر “دلتا” يغزو 98 دولة

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن مخاوفه من دخول إيران في موجة وبائية خامسة لفيروس كورونا، مرتبطة خصوصًا بمتحورة “دلتا” شديدة العدوى، التي ظهرت للمرة الأولى في الهند.

وخلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة كوفيد-19، قال روحاني: “أخشى أن نكون على مسار الموجة الخامسة في كامل البلاد”.

وأضاف: “في الأسابيع الماضية، أعلِن أن متحوّرة دلتا دخلت عبر مناطق الجنوب والجنوب الشرقي، ويجب أن نحرص على ألا تنتشر في البلاد”.

وشدد الرئيس الإيراني على أنه “يجب أن نكون أكثر حذرًا في المحافظات الجنوبية لأن متحورة دلتا انتشرت”.

ووفق وزارة الصحة الإيرانية، بلغت الكثير من محافظات الجنوب والجنوب الشرقي، لا سيما سيستان-بلوشتان وكرمان وهرمزكان وفارس، المستوى “الأحمر”، وهو الأقصى في التصنيف الوبائي المعتمد من قبل الدولة.

وشكا المسؤولون الإيرانيون من تأثير العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد، على إمكانية استيراد لقاحات لمكافحة الفيروس التاجي، لا سيما لصعوبة القيام بالتحويلات المالية اللازمة من أجل الحصول عليها.