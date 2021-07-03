“كن عونًا”.. وزارة الحج والعمرة تطلق منصة تطوعية لدعم القطاع غير الربحي

خصصت وزارة الحج والعمرة ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام على موقعها الالكتروني منصة لبرنامج “كن عونًا” ، كمبادرة تطمح للاستفادة من جهود المتطوعين وضمان جودة الخدمات التطوعية للحجاج، وذلك دعماً للقطاع الغير ربحي ضمن مستهدفات رؤية الملكة 2030.

ويهدف برنامج “كن عوناً” كأحد برامج الخدمة المجتمعية في الوزارة، إلى تنظيم وتقنين المشاركة الاجتماعية في موسم الحج عبر آلية معتمدة للتنسيق بين القوى التطوعية والجهات المعنية، والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى قياس أداء وفعالية الجهود التطوعية وفق معايير واضحة ومدروسة ومحددة ، فضلاً عن تنويع الأساليب التنظيمية التطوعية المقدمة من وزارة الحج والعمرة بما يواكب أهم وأبرز التطورات واستخدام التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن المتطوعين سيكون تواجدهم في المواقع التابعة للوزارة بمكة المكرمة التي تتطلب خدمات وتسهيلات للحجاج، لتقديم خدمات تشمل الاستقبال والتوديع ، والتطوع البيئي ، والإرشاد والتوجيه ، والتطوع الصحي ، والترجمة.

وبين أن البرنامج يعمل من خلال منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في قطاع الحج عبر منصة تعمل على تنظيم سير عمل الفرق التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن ، ومبادرة متكاملة للاستثمار في طاقات الشباب ليكونوا عوناً لضيوف الرحمن، وسنداً للجهات ذات العلاقة ، بقيم إسلامية تحمل معنى المسؤولية ، وذلك عبر إيجاد بيئة محفزة لتحمل المسؤولية والإبداع ، والتوظيف الأمثل للشراكات المجتمعية .

وأشار إلى أن البرنامج يسعى للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن والتمكن من قياس أداء وفعالية الجهود التطوعية وفق معايير واضحة ، مدروسة ومحددة وتطوير وتنويع الأساليب التنظيمية التطوعية المقدمة من وزارة الحج والعمرة بما يواكب أهم وأبرز التطورات التكنولوجية واستخدام التقنيات الحديثة إضافة لتجويد عمل المتطوعين بما يضمن رفع كفاءة التطوع في خدمة ضيوف الرحمن.