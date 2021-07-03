“الأرصاد” تعلن المناطق الأعلى حرارة.. وتكشف عن أجواء المصايف اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، أن مرصدي مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأحساء سجلا أعلى درجة حرارة.
وأوضح المركز، في بيان، ان درجة الحرارة جاءت في المرصدين بواقع 48 مئوية.
في سياق متصل، أوضح المركز أن أجواء المصايف في المملكة جاءت كالتالي:
- قمة السودة 1ْ8
- النماص 2ْ3
- باللسمر 2ْ3
- باللحمر 2ْ3
- بلجرشي 3ْ0
- الباحة 3ْ1
- أبها 3ْ3
- الهدا 3ْ4
🔴أجواء المصايف “درجات #الحرارة“:
قمة #السودة 1ْ8#النماص 2ْ3#باللسمر 2ْ3#باللحمر 2ْ3#بلجرشي 3ْ0#الباحة 3ْ1#أبها 3ْ3#الهدا 3ْ4#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا#فصل_الصيف pic.twitter.com/rXBYvaWQiK
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) July 3, 2021