“الأرصاد” تعلن المناطق الأعلى حرارة.. وتكشف عن أجواء المصايف اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، أن مرصدي مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأحساء سجلا أعلى درجة حرارة.

وأوضح المركز، في بيان، ان درجة الحرارة جاءت في المرصدين بواقع 48 مئوية.

في سياق متصل، أوضح المركز أن أجواء المصايف في المملكة جاءت كالتالي: