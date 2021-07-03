وفاة زوجة رفعت الأسد بدمشق

توفيت زوجة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد المقيم في فرنسا منذ عقود، ومن المقرر تشييع جثمان سلمى مخلوف صباح غد إلى القرداحة بريف اللاذقية

وكان دريد النجل الأكبر لرفعت الأسد قد نشر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك نسخة عن النعي الذي وزعته عائلتا آل الأسد وآل مخلوف.

وبحسب النعي فإن سلمى توفت يوم الجمعة عن 84 عاما، وأن جثمانها سيشيع صباح الغد من مشفى الرازي بدمشق إلى القرداحة.

وجاء في النعي :” زوج الراحلة رفعت الذي شغل مواقع مهمة في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، كان أبرزها صفته قائدا لسرايا الدفاع”.

كما جاء في النعي ابن الراحلة دريد، وأخوته غير الأشقاء، (أبناء زوجها) وهم: “مضر وفراس وسومر وسوار وريبال الأسد”.

ووردت أيضا أسماء أشقاء رفعت: الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبهجت، وأحمد، ومحمد، وإبراهيم، وإسماعيل، وجميل، إضافة إلى أخوات زوجها.