الطائي يعلن عن رابع صفقاته لوكاس ألفيس

أعلن نادي الطائي، قبل قليل، عن إنهاء إجراءات تعاقده مع البرازيلي لوكاس ألفيس لاعب فريق لوزيرن السويسري البالغ من العمر 28 عاما.

بدأ اللاعب مشواره مع فريق أولاريا أتلتيكو البرازيلي في 2012 م، وفي 2013 م انتقل لفريق نادي أتلتيكو غويانيينسي، وفي نفس الموسم انتفل للعب لصفوف فريق نادي كورينثيانز البرازيلي، وفي 2014 انتقل إلى فريق نادي كورينثيانز،

وفي 2015 و2016 لعب لفريقي آلن الألماني في دوري الدرجة الثالثة، وانتقل بعدها لفريق بيل – بيين السويسري وانتقل لفريق لومون لوزان السويسري واستقر في فريق لوزيرن السويسري منذ 2017م والذي يشارك في دوري السوبر السويسري وفاز باللقب الوطني مرة واحدة والكأس الوطنية مرتين.

ويطمح نادي الطائي من خلال هذا الموسم على تدعيم خط الدفاع وحراسة المرمى من خلال عودته لدوري المحترفين والذي يتطلب أن يكون الخط الخلفي للفريق آمن لمواجهة الفرق التي تعتمد على خط الهجوم وإتمام التوازن في الفريق في خط الهجوم المحلي واللاعب الأجنبي ناوليدك موسونا الزيمبابوي واكتمال خط الهجوم وبقية الصفقات.