مصر: قرار منع تركيا للإخوان الهاربين من استخدام مواقع التواصل “إيجابي”

وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري قرار تركيا بمنع الهاربين والإخوان من استخدام مواقع التواصل بالخطوة الإيجابية.

وأضاف شكري أن قرار تركيا بشأن الإخوان يتسق مع قواعد القانون الدولي.

وحول طبيعة العلاقات المصرية القطرية قال إنها تسير بوتيرة طيبة ونتناول كل الملفات والشوائب.

وأوضح أن هناك إرادة سياسية مشتركة بين مصر وقطر لاستئناف العلاقات الطبيعية.

يذكر أن الحكومة التركية، كانت قد أبلغت قبل أيام مجموعة من عناصر جماعة الإخوان، المقيمين على أراضيها، بوقف نشر أي مواد سياسية عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حذرت الحكومة من استمرار كتابة أي مواد تحريضية ضد مصر، منوهة أن مخالفة هذه القرارات تعرض صاحبها للمعاقبة القانونية.