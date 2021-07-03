إصدار تعليمات من الطيران المدني بشأن منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى عدد من الدول

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها للناقلات الجوية بشأن منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى عدد من الدول وتعليق القدوم منها.

يأتي هذا بعدما عرضته الجهات المختصة بخصوص انتشار سلالة متحورة من فيروس كورونا في عدد من الدول المعلنة.

وطالبت الهيئة بعدم نقل المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الدول الممنوع السفر إليها، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعني في المملكة.

كما قررت تعليق القدوم لغير المواطنين من ( إثيوبيا- الإمارات- فيتنام- وأفغانستان) إلا لمن مكث 14 يوما خارج تلك الدول الأربع، فضلا عن جميع الدول المعلنة مسبقا.

وطالبت الهيئة أيضا إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها بمن فيهم المواطنون.

ونوّهت أنه يستثنى من ذلك المواطنون المتواجدون حاليا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء الأحد الموافق 24-11-1442 هـ.

وأوضحت الهيئة أنه لا ينطبق ذلك على رحلات إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة في المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.