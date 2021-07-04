حالة_الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية والمدينة المنورة والرياض ورياح نشطة على مناطق الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.