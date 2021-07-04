سمو محافظ حفر الباطن يعزي أسرة شهيد الواجب الحريجي

قام صاحب السمو الامير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم بتعزية أسرة شهيد الواجب جندي مشعل مطلق الحريجي أحد منسوبي الدفاع المدني بالدمام الذي استشهد الخميس الماضي أثناء مشاركته في عملية إطفاء حريق نشب في المدينة الصناعية في الدمام بحضور اللواء عجاب الحربي مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية وعدد من القيادات الامنية.

ونقل سمو المحافظ تعازي صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز لأسرة الشهيد سائلا الله له المغفرة والرحمة ولذويهم الصبر والسلوان.