برلماني ليبي يتوعد #أردوغان: سنخرجك من أرضنا مدحوراً

هاجم عضو مجلس النواب الليبي سعيد المغيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تصريحات الأخير التي تعهد فيها بالحفاظ على وجود بلاده في ليبيا وسوريا، وفق موقع “تركيا الآن”.

ورأى المغيب، إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول بقاء تركيا في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط، أنها مجرد عربدة للسلطان العثماني الحالم الواهم.

وأضاف: لكننا نحن أبناء وأحفاد المجاهدين الذين قاتلوا أجدادك العثمانيين وأسيادك الطليان لنا رأي آخر، وسوف نخرجك من أرضنا مذمومًا مدحورًا، والأيام بيننا، والخزي والعار لمن شرعن وجودك ويطالب ببقائك.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال إن تركيا موجودة في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط وستبقى.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال تفقده مصنع جنازير الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا، مؤكداً أن ملكية المصنع عائدة لوزارة الدفاع وستبقى للدولة.