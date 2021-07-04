بدء التقديم لكليات جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عن مواعيد بدء التقديم على كليات الجامعة بالمدينة الجامعية في الرياض وستكون على النحو التالي:

الطلاب:

المدينة الجامعية في الرياض:

مسار السنة التحضيرية للكليات الصحية : الطب، طب الأسنان، الصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية في تخصصاتها (علوم المختبرات الإكلينيكية، العلاج التنفسي، العلاج الوظيفي، تقنية القلب (القسطرة القلبية)، علوم الأشعة، الخدمات الطبية الطارئة، تقنية التخدير).

مسار المعلوماتية الصحية في كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية (قبول مباشر)

يبدأ التقديم يوم الأحد 24 ذو القعدة 1442هـ الموافق 4 يوليو 2021م ينتهي التقديم يوم السبت 30 ذو القعدة 1442هـ الموافق 10 يوليو 2021م.

سيكون التقديم للطلاب في المدينة الجامعية بالرياض من خلال بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في منطقة الرياض.

الطالبات:

المدينة الجامعية في الرياض:

مسار السنة التحضيرية للكليات الصحية: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية في تخصصاتها (علوم المختبرات الإكلينيكية، العلاج التنفسي، العلاج الوظيفي، التغذية الإكلينيكية، تقنية القلب (التصوير الصوتي)، علوم الأشعة، الخدمات الطبية الطارئة، تقنية التخدير).

مسار التمريض في كلية التمريض (قبول مباشر).

ويبدأ التقديم يوم الإثنين 25 ذو القعدة 1442هـ الموافق 5 يوليو 2021م ينتهي التقديم يوم الأحد 1 ذو الحجة 1442هـ الموافق 11 يوليو 2021م.

وسيكون التقديم لطالبات الرياض من خلال بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في منطقة الرياض.