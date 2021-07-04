عداد كورونا.. الإصابات تتجاوز 184.2 مليون والوفيات تقترب من 4 مليون

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 184 مليوناً و243 ألفاً و392 حالة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و987 ألفاً و407 حالات، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 168 مليوناً و622 ألفاً و514 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسجّلت كوريا الجنوبية 743 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 160 ألفًا و85 إصابة.

وأفادت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنها سجّلت وفاة واحدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2026 ، مشيرة إلى تعافي 482 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 149 ألفًا و614 حالة.

وسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 7 وفيات.

وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ثلاثة ملايين و730912 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 91030 وفاة.

وسجلت الجزائر اليوم 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 حالات وفاة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 330 مريضا للشفاء.

‎ وأوضح بيان لوزارة الصحة والسكان، بأن إجمالي الإصابات المؤكدة وصل إلى 141007 إصابات، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 98031 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 3745 حالة