غدا.. جمعية “عون” تناقش دور الإعلام الأمني في دعم ضحايا الجريمة

عبر ندوة افتراضية دعت إليها منسوبي القطاعات والكليات الأمنية والإعلامية

تنظم جمعية عون لرعاية ضحايا الجريمة، ندوة افتراضية، مساء الاثنين المقبل، تحت عنوان: “دور الإعلام الأمني في دعم ضحايا الجريمة”، ضمن جهودها التوعوية في مجال عملها واختصاصها بمساندة الكفاءات السعودية المتخصصة.

ويدير الندوة الإعلامي سلمان المسدر، وتأتي بمشاركة اللواء الدكتور محمد بن سليمان المنيع مساعد قائد كلية الملك فهد الأمنية سابقًا، عميد المعهد العالي للدراسات الأمنية سابقًا، والمستشار الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي المدرب في الظهور الإعلامي.

ويتناول “المنيع” التعريف بالإعلام الأمني ودوره، وضرورة التكامل بين القطاع الإعلامي والأمني لتقديم الرسائل التوعوية المطلوبة.

فيما يتحدث المستشار الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي المدرب في الظهور الإعلامي، عن دور الإعلام بوجه عام وعن الرسائل التوعوية الموجهة لضحايا الجريمة.

من جانبها، دعت جمعية عون منسوبي القطاعين الأمني والإعلامي ومنسوبي الكليات الأمنية وأقسام الإعلام والاتصال في الجامعات السعودية إلى التسجيل في الندوة والمشاركة بالحضور المجاني، وإثراء النقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات.

وجمعية عون لرعاية ضحايا الجريمة جمعية أهليةٌ سعودية متخصصة في تقديم العون النفسي والاجتماعي والقانوني والمادي لضحايا الجريمة، تشرف عليها وزارة الداخلية.