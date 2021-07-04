خالد_مشعل يظهر على #العربية ويغازل #السعودية ويبرر انحياز #حماس لـ #إيران

ظهر خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، مساء اليوم، على قناة العربية مطلقا عددا من التصريحات التي غازل بها السعودية، وبرر خلالها انحياز الحركة لإيران.

وقال إن حركة حماس كانت ولاتزال تنتمي إلى الإخوان فكريا إنما هي حركة فلسطينية مستقلة.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية، “قبولنا بالدعم الإيراني لا يعني أننا نتوافق معها على اجندتها الإقليمية والدولية”.

وتابع: “لا نتدخل ولا نقبل اعتداء على السعودية أو العراق أو سوريا أو غيرها من الدول.

وقال “الشعب الفلسطيني تعرض لمشاريع تصفية منها صفقة القرن والمقدسيون استبسلوا في الدفاع عن القدس والأقصى والشيخ جراح”.