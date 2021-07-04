تقارير دولية تفضح رجل حسن نصر الله بتورطه  في تجارة المخدرات

ذكر تقرير إسرائيلي أن أحد مستشاري زعيم حزب الله اللبناني متورط في تجارة المخدرات والأسلحة، عبر الحدود الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر تفاصيل قضية تتعلق بمنظومة لتجارة المخدرات والسلاح أدارتها شخصية مقربة من الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

وأضافت أن الحديث يجري عن عمليات تهريب تتم عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وبحسب تقرير موقع “ماكور ريشون” الإسرائيلي ، فإن ” خليل حرب” المستشار الأمني السابق لحسن نصر الله، على صلة بعمليات تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود مع إسرائيل، وأن حرب كان أحد القادة البارزين في المنظمة.

كما تولى مناصب مختلفة فيها، منها قائد وحدة خاصة تابعة للحزب.

من جهته علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر، أن حزب الله يمارس نوعا جديدا من الجهاد اسمه ”جهاد المخدرات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن المتهم تولى قيادة وحدات خاصة في الحزب، ويشرف اليوم على عمليات تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية.

وأوضح أنه متورط رئيسي في عملية التهريب التي أحبطت على يد قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلي في 2 يونيو 2021، حيث تم ضبط 15 مسدسا و36 كيلوغراما من الحشيش وعشرات مخازن رصاص تقدر قيمتها بنحو (615 ألف دولار تقريبا).