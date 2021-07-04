فيديو يفضح مليشيا الحوثي.. اقتحام صالات الأعراس بصنعاء

تنتهج مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، سلوكا مشينا لا يتناسب مع الأعراف والتقاليد اليمنية ، حيث تقوم المليشيا باقتحام صالات الأعراس في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء.

الباحث والمحلل اليمني محمد جميح استنكر ما تقوم به المليشيا، حيث نشر مقطع فيديو لعملية اقتحام لأحد الأعراس وعلق عليه قائلا :” وفيما تتولى ألوية العمالقة ورجال المقاومة في البيضاء ملاحقة عناصر مليشيات الحوثي في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، يلاحق الحوثيون المغنين في صالات الأعراس التي يهاجمونها في العاصمة صنعاء”.

ودائما ما تنتهك مليشيا الحوثي هذه التقليد اليمنية ، حيث تستهدف حفلات الزواج والتخرج في مناطق سيطرتها، ضمن سعيها المستمر لتقييد الحريات ومنع الغناء وفرض تعاليم متشددة.

كما تقوم بتدخل سافر حول طبيعة ملابس النساء وطالبات الجامعات، وتحديد أنواع قصّات الشعر للشباب، وفرض مزيد من الإتاوات على محال بيع الملابس وملاك المطاعم والمقاهي، واقتحام قاعات الأعراس والحفلات بقوة السلاح لمنع الأغاني والأناشيد الوطنية بذريعة أنها ” تسببت في تأخر النصر الإلهي”، بحسب مزاعم الجماعة.