نائب وزير التعليم للجامعات يبحث مع ممثل رئيس الوزراء البريطاني مجالات التعاون

استقبل نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد بن أحمد السديري في الوزارة اليوم الأحد الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتعليم السيد ستيف سميث والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين المملكة وبريطانيا في البرامج التعليمية والتربية الخاصة، والشراكات بين الجامعات ومراكز البحوث في البلدين الصديقين، إلى جانب برامج التطوير التعليمي والمهني للمعلمين، والاعتراف المتبادل بالشهادات والدرجات العلمية.

حضر اللقاء من الجانب البريطاني رئيس الشراكات الدولية لمنطقة الخليج العربي في وزارة التعليم بالمملكة المتحدة ديفيد تشارلتون، ومسؤول التعليم في الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة التجارة بالمملكة المتحدة سايمون بيورك، ومن الجانب السعودي وكيل الوزارة للبحث والابتكار د.ناصر العقيلي، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي د.محمد العضيب، ووكيل الوزارة للابتعاث د.لينا الطعيمي، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي الأهلي د.عبدالعزيز العثمان، ووكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي د.عبدالرحمن العمري.​