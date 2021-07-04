كورونا يحصد أرواح الإيرانيين .. ونظام طهران يدعي الإقبال الدولي على لقاح مصنوع محليا

في الوقت الذي كشفت فيه مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي عن انهيار في الوضع الصحي بمحافظات إيرانية بسبب كورونا، يدعي النظام الإيراني إقبال دولي كبير على اللقاح المحلي “كوف إيران بركت” .

وكشف رئيس لجنة الصحة والعلاج بالبرلمان الإيراني، حسين علي شهرياري، أن 12 دولة تقدمت للحصول على لقاح “كوف إيران بركت” المحلي المضاد لفيروس كورونا”.

وأضاف أن مخزون لقاح “كوف ايران بركت” لدى الشركة المحلية المنتجة، يبلغ 100 مليون جرعة حاليا، وهناك حلول سيتم اللجوء إليها بعد نفاذ هذه الكمية.

من جهته قال سعيد رضا عاملي، إن الطاقات لدى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي تتنامى خلال ظروف جائحة كورونا الراهنة.

وزعم أن إيران استطاعت أن تجتاز مرحلة استنساخ اللقاح وتصبح واحدة من الدول المنتجة في العالم، منوها أن إنتاج اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا، مؤشر على الاقتدار العلمي وتعزيز الثقة بالنفس، بحسب ادعائه.

يذكر أنه تم تسجيل عشرات الضحايا بشكل يومي بمحافظة بلوسشتان ، حيث امتلأت المقابر بضحايا كورونا.

وكشف الإعلامي الإيراني ماجد العباس عن حقائق صادمة تعيشها المحافظة، حيث كتب على حسابه في تويتر: ” محافظة بلوشستان الإيرانية تعيش كارثة حقيقية بسبب الإهمال الرسمي إثر جائحة كورونا، مضيفا أن المستشفيات ليست لديها أسرّة فارغة

وأوضح أن معظم مدن المحافظة ليس فيها مستشفيات، إضافة إلى انقطاع الماء والكهرباء لساعات طويلة، منوها أن وزير الصحة والمسئولين لا يردون على شكاوى أو مطالب المواطنين.