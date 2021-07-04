عاجل.. عبد العزيز بن سلمان: يجب زيادة إنتاج #النفط

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن السعودية كانت السباقة في العمل الجماعي في كل المنظومات الدولية.

وأضاف “اتفاق “إبريل 2020″ ما كان ليتم لولا تدخل المملكة وحرصها على إيجاد الحلول.. ولولا التخفيضات التطوعية السعودية لما وصلت أسواق النفط لحال الاستقرار”.

وتابع: “يجب أن يكون هناك زيادة في الإنتاج لمعالجة شح البترول المتوقع في الصيف.. نريد التوازن بين حاجة الدول المنتجة لرعاية مصالحها وأيضا مراعاة الدول المستهلكة”.

وقال: ” لا بد أن يكون الاتفاق لفترة أطول المقترح السعودي الروسي حظى بقبول الجميع ما عدا دولة الإمارات”.