وزير الأوقاف المصري يزور مسجد قباء ويشيد بجهود المملكة في عمارة بيوت الله

زار وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، والوفد المرافق له اليوم، مسجد قباء؛ لتأدية الصلاة فيه.

وكان في استقباله مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، وجب بن علي العتيبي.

وعبّر وزير الأوقاف المصري عن فخره واعتزازه بما تُقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات للزوار والمعتمرين في المدينة المنورة، وكذلك العناية والاهتمام ببيوت الله التي يقصدها المسلمون من أرجاء العالم كافة بعد المسجد النبوي الشريف، خاصةً مسجد قباء.

ويعتبر مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، وأسسه الرسول الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم- بيده الكريمة عندما وصل المدينة المنورة مهاجراً إليها من مكة المكرمة وأكمله الصحابة -رضوان الله عليهم- ويُعد مقصداً للزوار لما له من فضل الصلاة فيه.