باستثمارات تقارب  16 مليون ريال .. تدشين أول مصنع للزجاج بحائل

دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته التفقدية للمدينة الصناعية بمنطقة حائل، أول مصنع لإنتاج الزجاج بالمنطقة الذي يصل إجمالي الاستثمارات فيه إلى ما يقارب 16 مليون ريال.

ويقع المصنع على مساحة تقارب الـ7 آلاف م²، ويمثل قيمة مضافة للقطاع الصناعي باعتباره الأول من نوعه في منطقة حائل والثاني في مناطق شمال المملكة، مما سيسهم في سد احتياج تلك المناطق بشكل عام، إضافة إلى التطلع إلى التوسع في تصدير منتجاته إلى الدول المجاورة.

ووقف وزير الصناعة خلال الزيارة على عدد من المشروعات الصناعية القائمة والجاري تنفيذها في المدينة الصناعية بحائل، حيث استهل برنامجه بزيارة مصنع شركة تلدين للحلول البلاستيكية التي يصل حجم استثماراتها إلى 525 مليون ريال لإنتاج أنابيب ومواسير بلاستيكية، عوازل بلاستيكية، صناديق وطبليات بلاستيكية، وخزانات بلاستيكية، ثم مصنع شركة لدنك العالمية باستثمارات 25 مليون ريال على مساحة 13834 م² لإنتاج أبواب ونوافذ pvc، بالإضافة إلى مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية لإنتاج أدوات مضادة حيوية وحموضة، مُسكّنات، مُلينّات خافضة للحرارة، وأدوية متنوعة تسهم في تحقيق الأمن الدوائي للمملكة.

من جانبه، أوضح المهندس خالد بن محمد السالم، أن مصنع فيصل مهدي للزجاج الذي قام بتدشينه معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة “مدن” يعدُ مثالاً للمشروعات النوعية المملوكة لروّاد الأعمال بمدننا الصناعية.

وأضاف أن المشروع مُتخصصٌ في إنتاج السيكوريت، الدبل جلاس، الزجاج المرمل، والزجاج العازل الحراري، ويستهدف التصدير للخارج، مبيناً أن المدن الصناعية تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة نظراً للإجراءات المُيسّرة والمُحفزّات والحلول التمويلية التي توفرها “مدن” لشركائها الصناعيين، وروّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.