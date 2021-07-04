“الموت للديكتاتور.. الموت لخامنئي” .. هتافات تهز طهران بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر

انطلقت احتجاجات غاضبة من قبل المواطنين الإيرانيين بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وعبر المواطنون عن غضبهم خلال الاحتجاجات التي ضربت شوارع طهران بهتافات ” الموت للدكتاتور .. الموت لخامنئي “.

وتأتي الاحتجاجات على قطع الكهرباء، عقب احتجاجات غاضبة في قطاع النفط الإيراني ، حيث أكد نشطاء عماليون قبل أيام أن نحو 60 ألف عامل في مشاريع المصافي النفطية في إيران دخلوا في إضراب عام.

ونقل موقع إيران إنترناشيونال حينها أن قوات الأمن وأرباب العمل حاولوا كسر الإضراب، لكن العمال يقولون إنهم سيستمرون حتى تلبية مطالبهم.

وكان الإضراب العام قد بدأ لموظفي شركات مقاولات المصافي في إيران في 22 يونيو، وانضم إليه عمال 80 شركة مقاولات.

كما سبق أن تم الإعلان أن إضراب الموظفين الرسميين بوزارة النفط سيبدأ في 30 يونيو الماضي.