وزارة #الحرس_الوطني توفر وظائف (رجال / نساء) بمختلف المؤهلات

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، عن شغل بعض الوظائف على بند التشغيل والصيانة بوزارة الحرس الوطني (رجال -نساء) بتخصصات متنوعة ومؤهلات مختلفة، علما بأنه يبدأ استقبال الطلبات على موقع الوزارة سيكون اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١-١٢-١٤٤٢هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق ٥-١٢-١٤٤٢هـ الساعة ١١:٥٩ مساء، وللراغبين في التسجيل يجب توفر الشروط المطلوبة التالية:

1- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- العمر لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاما.

3- اجتياز المقابلة الشخصية.

4- أن يكون لائقا طبيا وأن يجتاز الكشف الطبي.

5- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخله بالشرف والأمانة.

6- أن لا يكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية.

7- الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعياً بالعمل الإداري.

8- الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحاً بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقه ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

9- سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة.

10- أن يكون مسجلاً في برنامج (ساعد) للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية فما دون.