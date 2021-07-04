دعوات يمنية واسعة لإعادة محاكمة نجل قيادي حوثي قام باغتصاب 12 فتاة

انطلقت دعوات يمنية واسعة تطالب بإعادة محاكمة نجل مسؤول أمني لدى مليشيا الحوثي المتمردة باليمن.

وكان نجل القيادي الحوثي قد أدين باغتصاب 12 فتاة بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

الدعوات جاءت بعد صدور حكم قضائي بحقه صادر من المحكمة الابتدائية بالمحافظة، يدينه ويعاقبه بالحبس لمدة سنة، وغرامة مالية تقدّر بـ700 ألف ريال يمني، بشكل مخالف للقانون.

نشطاء يمنيون شنوا حملة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لمطالبة السلطات القضائية بإعادة محاكمة الجاني الذي قام بتوثيق جرائمه من خلال التصوير بواسطة هاتفه المحمول، وإسقاط أقسى العقوبات عليه، بما يتناسب مع القانون اليمني.

يذكر أن نجل القيادي الحوثي قام باختطاف فتاة قاصر إلى منزل والده، قبل أن يرغمها على شرب مادة مخدرة، ثم قام باغتصابها وتصويرها لتهديدها بعد أن انتهى من فعلته وليبتزها لاحقا، حيث قام بتكرير جريمته 4 مرات.

وبحسب روايات النشطاء فإن الفتاة المجني عليها، قررت إنهاء حياتها من خلال محاولة الانتحار أكثر من مرة، لكنها فشلت، ما أدى إلى معرفة أسرتها بالقضية ومتابعتها، قبل أن تكون هناك محاولات من قبل الجاني ومقربين من أسرته لتلافي القضية وتقديم عرض زواج الجاني من المجني عليها، وهو ما رفضته أسرة الفتاة، حيث تعرضت لاحقا لعدة تهديدات.