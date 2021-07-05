السودان: الكشف عن مقابر جماعية جديدة بوسط دارفور

كشفت الجهات المختصة في السودان عن مقابر جماعية جديدة في وسط دارفور بغرب البلاد.

وفي التفاصيل فقد كشف والي ولاية وسط دارفور أديب يوسف، عن نبش مقابر جماعية حوت 76 جمجمة، وأكد أن ذوي الضحايا لا يثقون في أي محاكمات بالداخل ويتمسكون بتسليم المتورطين لمحكمة الجنايات الدولية، حسبما قالت هيئة محامي دارفور.

وطبقا لتعميم أصدرته الهيئة أمس الأحد، فإن والي وسط دارفور أديب يوسف الذي كان يتحدث في جلسة حوار نظمتها هيئة محامي دارفور بدار المحامين السودانيين بالخرطوم، مساء أمس الأول السبت، أكد العثور على مقابر جماعية بالولاية.

وأفاد أن احدى هذه المقابر الجماعية احتوت على 26 جمجمة وثانية بها أكثر من 50 جمجمة وأخرى سيتم نبشها قريبا.

وأوضح الوالي أن أسر الضحايا يتمسكون بتسليم المتورطين في ارتكاب الجرائم الجنائية لمحكمة الجنايات الدولية ويرفضون أي اتجاه للمحاكمات الداخلية ولا يثقون فيها.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير عامي 2009 و2010، في تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور.